Из Европы в Украину идут атмосферные фронты дальнего циклона Margrit.

1 февраля в Украине ожидается смена погоды. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В четверг с северо-запада Европы к нам придут атмосферные фронты далекого скандинавского циклона Margrit, которые принесут на запад дожди, на север - дождь с переходом в мокрый снег, в центр - дождь с переходом в мокрый снег в Винницкой области", - рассказала она.

По данным синоптика, в восточных областях, большинстве центральных и в южной части существенные осадки 1 февраля маловероятны.

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"Ветер будет западных направлений, порывистый, на западе и севере возможно сильный, до 15-18 метров в секунду!"- предупредила специалист.

Температура воздуха, по ее словам, пока существенно не меняется. Ближайшей ночью будет от 3 градусов мороза до 2 тепла, а в течение дня +1...+7 градусов.

В Киеве 1 февраля значительную часть суток осадков также не предвидится, но увеличится облачность, а вечером пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ближайшей ночью в столице будет около нуля, днем в четверг +3...+5 градусов .

"В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, однако нехолодная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха, будет ветрено", - резюмировала синоптик.

Напомним, ранее синоптик предупредила, что смена погоды может влиять на самочувствие, поэтому надо учесть это и следить за уточненными прогнозами.

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