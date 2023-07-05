В последние годы Европа теряет больше грунтовых вод, чем заменяется дождями.

Европа столкнулась с масштабной засухой. При этом теряется больше грунтовых вод, чем заменяется дождями. Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, более трети континента в настоящее время находятся в состоянии предупреждения о засухе, причем 10% испытывают сильную засуху.

Из-за засухи начались проблемы с водой, ведь из-за повышения температуры реки и каналы пересыхают.

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Как сообщается, такая ситуация в различных формах наблюдается с 2018 года, и, по оценкам, общая потеря воды в Европе составляет около 84 миллиардов тонн в год.

Недавнее крупное исследование, проведенное одним из австрийских университетов, показало, что сейчас Европа регулярно теряет гораздо больше грунтовых вод, чем замещается дождями.

Так, в некоторых частях Франции и большей части Испании действуют ограничения на воду. Лидеры обеих стран заявили, что нехватка пресной воды является острой национальной проблемой.

В Португалии засуха охватила более 90% территории, что побудило правительство запросить помощь ЕС для бедствующих фермеров. А в Германии правительство настолько обеспокоено водной безопасностью, что впервые разработало национальную водную стратегию.

Мир охватила невиданная жара

В мире зафиксирован самый жаркий день. 3 июля 2023 года средняя глобальная температура достигла +17,01 градуса по Цельсию. Предыдущий подобный рекорд был установлен в августе 2016 года, когда по всему миру бушевали волны тепла.

От высокой температуры страдает юг США, Китай, северная часть Африки и даже Антарктида.

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