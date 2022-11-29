В первые дни зимы в Украине похолодает, однако осадков станет меньше.

Начало зимы в Украине отметится заметным похолоданием. Снижение температуры ожидается практически по всей стране. По ночам в большинстве областей будут морозы. Холоднее всего будет на севере Украины, где температура будет падать до -12 градусов. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, 1 декабря днем температура будет колебаться от небольшого "минуса" до небольшого "плюса". Лишь на юге традиционно будет теплее, +3°...+5°, а в Крыму - до +10°. Однако ночью ожидаются морозы. Ниже всего температура будет опускаться в северных областях, до -8°...-12°. Без осадков.

2 декабря в отдельных областях ожидаются дожди или снег. Ночные морозы ослабнут, а днем температура в большинстве областей будет от -1° до +2°.

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В субботу, 3 декабря, температура в Украине опятьнемного снизится. Днем ожидается -4°...+1°, а на юге столбики термометров покажут +1°...+6°. В отдельных областях будет снежить.

Похолодание в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в конце осени - начале зимы в Украине ожидается нестабильная погода с небольшими колебаниями температур, усилением ночных морозов и периодическими осадками в виде снега и дождей.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, с приходом зимы ночные морозы будут достигать почти -15 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в ближайшее время погоду в Украине будет определять мощный антициклон Erik. Из-за него ожидается похолодание и усиление ветра восточного направления, однако осадков будет немного.

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