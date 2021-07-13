По данным синоптика Укргидрометцентра, самыми жаркими будут дни с 15 по 18 июля.

В ближайшую неделю погода обещает температурный рекорд на уровне до +39 градусов. Наиболее непростыми будут дни с 15 по 18 июля.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает Обозреватель.

"Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон. Его центр находится в России. Но это огромное образование, которое влияет на погоду большей части территории", – сообщила синоптик.

Вторая половина текущей недели может стать самой жаркой этим летом.

"С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше +35 градусов. +37, а где +37, там и +39 градусов", – предупредила Адаменко.

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По ее оценкам, разрушения антициклона можно ожидать не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели. Затем, наконец, жара спадет.

По ее словам, в ближайшие дни на западе Украины будет немного прохладнее, поскольку "российский" антициклон не достает до этой территории страны. Возможны даже небольшие дожди.

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Автор: Екатерина Лиманская