Еще несколько дней на юге Украины будет довольно погоже.

Атмосферный фронт принес на север Украины прохладу и дожди. В то же время на юге Украины температура может подняться и держаться на уровне до +20 градусов Цельсия, рассказала в интервью "24 канала" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Если 20 октября у нас преимущественно +2..+7 градусов, особенно в северной части Украины, то на юге в это время до +20 градусов может прогреть. То есть вот такой контраст температур", – говорит она.

Синоптик отметила, что атмосферный фронт будет пролегать как раз через северную территорию Украины.

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"22 октября по южной части +17...+23 даже, к 21-му – +14...+20. 23 октября умеренные, днем на Правобережье местами небольшие дожди. Температура ночью +7...+13, на юге страны до 17 градусов, в западных областях +4...+9 тепла; днем +14...+19, на юге страны до 23, в западных и северных областях +9...+15. но таких ярких атмосферных фронтов на следующей неделе уже не ожидаем. Там будет меньше осадков и, соответственно, по югу может содержаться до +20, где-то так", – говорит Птуха.

По ее словам, учитывая потепление на юге, можно считать, что в Украине будет еще одно бабье лето.

"По югу можно считать, [что будет еще одно бабье лето]. Там немного было понижение температуры, но не существенно. Посмотрим более конкретно, какие там температурные показатели будут на следующей неделе, после прохождения атмосферного фронта. Возможно, там еще несколько дней будет довольно погоже", – говорит Птуха.

Погода в Украине - последние прогнозы

20 октября в центральных, восточных, северных и западных областях ожидаются дожди. Столбики термометров в дневное время покажут +9....+11 градусов.

21 октября вместо ожидаемого снега ожидается повышение температуры до невероятных градусов.

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