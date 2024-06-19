20 июня температура в Украине снизится, однако к концу недели снова повысится.

19 июня в Украине будет жарко, 20 числа повсеместно, кроме юга, температура снизится, а на выходных снова потеплеет до +34° и даже +36°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 20 июня

В четверг, по прогнозу синоптика, в центральных, северных и восточных областях пройдут дожди с грозами. На остальной территории будет без существенных осадков. Скорость ветра будет 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, в южных и восточных областях +17...+22 °С. Днем температура снизится до комфортных +20...+25 °С, только на юге и в Крыму будет +26...+31 °С.

Погода 21 июня

В пятницу осадков в Украине уже не предвидится. Скорость ветра снизится до 5-10 м/с. Ночью будет +11...+16 °С, в южных областях до +18 °С. Днем по всей стране ожидается +22...+27 °С.

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Погода 22 июня

В субботу, по словам Игоря Кибальчича, в Украине сохранится преимущественно сухая устойчивая погода, лишь днем в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ночью будет +12...+17 °С, а днем температура повысится до +27...+32 °С.

Погода 23 июня

В воскресенье в западных областях местами пройдут дожди с грозами. На остальной территории Украины будет сухо. Скорость ветра снизится до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем раскалит +29...+34 °С, а на юге местами вообще будет +36 °С.

20 июня в Украине ожидается кратковременное похолодание. Температура на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях снизится до +20...+25 градусов, а в северных районах Черниговщины и Сумщины даже до +18...+22 градусов.

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