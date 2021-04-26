Украину накрыл арктический циклон.

Черкасскую и Киевскую области заметает снегом.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Украинцы публикуют видео снегопада на своих страницах в соцсетях.

Читайте такжеВ Карпатах ударил мороз и горы засыпало снегом (фото)

Например, снег засыпал города Богуслав и Яготин, что на Киевщине. Канев, Мироновка и Переяслав-Хмельницкий тоже попали под снегопад.

Веб-камеры в городе Умань показывают слой снега в несколько сантиметров. Он сразу тает, потому что температура в городе близка к нулю.

И такие погодные "сюрпризы" в ближайшие дни возможны почти по всей Украине. К нам ворвалась масса арктического воздуха. Дневные температуры будут колебаться от +7 до +10 градусов. И лишь на несколько градусов теплее будет на востоке и юге. Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на завтра от Натальи Диденко

Заморозки в Украине предполагаются не только на почве, и в воздухе.

Завтра днем ожидается +7°...+12°, на юге и востоке +10°...+14°.

27 апреля в западных и северо-восточных областях - высокая вероятность снега.

"Днем во вторник вырвется к нам еще и циклон с юга. Сильные дожди, хорошо, что хоть не снег, возможны на Одесской, Николаевской, Херсонской, местами в центральных областях", - написала синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

В Киеве 27 апреля ночью заморозки, днем около +10°. Синоптик сообщила, что повышение температуры воздуха в столице предполагается со среды-четверга.

Во второй половине недели в Украине ожидается потепление, однако будет дождливо.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак