Из-за этого циклона сегодня в Украине будут осадки и ветер.

Над Италией формируется активный циклон, который повлияет на погоду в Украине в ближайшие дни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украину придет 10-го декабря влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем", - сообщила эксперт по погоде.

Ветер, по ее данным, будет восточного и юго-восточного направлений, умеренный, временами порывистый. "Укутывайте шею плотнее", - посоветовала Наталья Диденко.

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Температура воздуха сегодня ожидается в пределах 0...+3 градусов, в центральной части и в Донецкой области будет +2...+5 градусов, на юге Украины температура повысится до +6...+9, а в Крыму воздух прогреется до +10...+15 градусов.

10 декабря в столице, по прогнозу Наталки Диденко, предполагается некомфортная погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой - около нуля градусов.

О том, что погода в Киеве сегодня будет непростой, свидетельствуют и данные Украинского гидрометцентра. Синоптики объявили в столице повышенный уровень опасности, ведь утром 10 декабря ожидается гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица. "Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - предупреждают синоптики.

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