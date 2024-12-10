В Киеве утром 10 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за осложнений погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.
Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Киевской области.
"Утром 10 декабря сохраняется гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погодные условия, по данным специалистов, могут осложнить движение транспорта.
Погода в Киеве 10 декабря - прогноз
По данным Укргидрометцентра, 10 декабря на Киевщине будет облачно. Ожидается мокрый снег с дождем, а на дорогах местами образуется гололедица.
Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток от 1° мороза до 2° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 0°...+2°.
В Киев пришла метеорологическая зима - что известно
В Киеве наступила метеорологическая зима. В этом году ее начало пришлось на 24 ноября - на 5 дней раньше климатической нормы. Именно с этого дня в столице состоялся устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°С в сторону понижения.
Напомним, что в 2019-2020 годах метеорологическая зима в Киеве так и не наступила.