По всей стране столбики термометров покажут 0°...+4°.

Последнее ноябрьское воскресенье в Украине будет холодным. По всей старне температура снизится до 0°...+4°. Осадки покинут нашу страну, только на востоке местами еще ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины будет пасмурно. Столбики термометров покажут +2°...+3°, на Закарпатье возможен снег, на остальной территории будет сухо.

Жителей севера Украины ждет переменная облачность и температура 0°...+1°, без осадков.

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На востоке страны местами пройдет мокрый снег. Тут ожидается небольшая облачность, а температура повысится до +1°...+4°.

Жителей центральной части Украины ждет практически безоблачная погода и температура от +1° до +3°. Без осадков.

На юге Украины будет солнечно и сухо, но и здесь температура заметно снизится - будет всего +1°...+4°.

24 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды

24 ноября - Виктора, Федора, Максима. Если день будет теплым, то и зима будет теплая, если же холодный, то вся зима будет холодная. Сильный ветер или метель предвещают суровую и затяжную зиму. Если в этот день идет дождь или снег, то до 4 декабря будет оттепель.

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