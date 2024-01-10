В середине недели, 11 января, киевлян ждет самый теплый день текущей недели и последний относительно теплый перед новым резким похолоданием. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет -2°, а днем температура повысится до 0°. Будет пасмурно, в течение дня ожидается небольшой снег.
Ощущение холода добавит западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление снизится с 747 до 742 миллиметров ртутного столба.
Погода 11 января - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -8°, днем -2°, небольшой снег.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -0°, снег.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -6°, днем -2°, снег.
В Тернополе 11 января ночью будет -7°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -7°, днем -3°, снег.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -9°, днем +2°, небольшой снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -5°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Житомире в четверг будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -7°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...-1°, снег.
В Одессе 11 января - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.
В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, -6°...+1°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, снег.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°, снег.