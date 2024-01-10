Во многих областях температура поднимется до 0°...+2°.

В четверг, 11 января, в Украине продолжится потепление. Ночью морозы будут -2°...-9°, а днем столбики термометров по всей стране покажут от -3° до +2°. Ожидается пасмурная погода, в большинстве областей будет снежить, в Крыму ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°, небольшой снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -8°, днем -2°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -0°, снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -6°, днем -2°, снег.

В Тернополе 11 января ночью будет -7°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -7°, днем -3°, снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -9°, днем +2°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -5°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в четверг будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...-1°, снег.

В Одессе 11 января - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, -6°...+1°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°, снег.

Народный прогноз 11 января

Наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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