11 яныаря в Украине будет относительно тепло / фото Jürgen / Pixabay

В четверг, 11 января, в Украине продолжится потепление. Ночью морозы будут -2°...-9°, а днем столбики термометров по всей стране покажут от -3° до +2°. Ожидается пасмурная погода, в большинстве областей будет снежить, в Крыму ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°, небольшой снег.
  • Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -8°, днем -2°, небольшой снег.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -0°, снег.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -6°, днем -2°, снег.
  • В Тернополе 11 января ночью будет -7°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -7°, днем -3°, снег.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью  -9°, днем +2°, небольшой снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.
  • В Виннице завтра будет -5°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Житомире в четверг будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -7°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...-1°, снег.
  • В Одессе 11 января - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, -6°...+1°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, снег.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем 0°, снег.
11 января в Украине будет снежить / фото УНИАН

Народный прогноз 11 января

Наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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