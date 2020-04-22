Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление
Дожди в Украине ожидаются 25 апреля.
В четверг, 23 апреля, в Украине ожидается потепление.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +15° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Немного забегая вперед, хочу сообщить обнадеживающий прогноз: циклон, который придет к нам в субботу, 25-го апреля, принесет в большинство областей Украины, кроме юга, увереннее дожди", - пишет она.
Сегодня, 22 апреля, температура воздуха в Украине поднимется до +10...+14 градусов. А с 23 апреля ожидается потепление.
Напомним, ночью 23 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... +1°
- Днепр+12°... -1°
- Донецк+12°... -2°
- Житомир+14°... +2°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+13°... +1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+12°... -1°
- Луцк+15°... +3°
- Львов+14°... +1°
- Николаев+14°... +3°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+12°... -2°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+12°... -3°
- Тернополь+13°... +2°
- Харьков+11°... -3°
- Херсон+13°... +3°
- Хмельницкий+13°... +4°
- Черкассы+12°... +2°
- Чернигов+14°... -1°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+1 °
Влажность:44 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:22
Закат19:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей