Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление

Дожди в Украине ожидаются 25 апреля.

23 апреля в Украине потеплеет / фото УНИАН

В четверг, 23 апреля, в Украине ожидается потепление.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Немного забегая вперед, хочу сообщить обнадеживающий прогноз: циклон, который придет к нам в субботу, 25-го апреля, принесет в большинство областей Украины, кроме юга, увереннее дожди", - пишет она.

Сегодня, 22 апреля, температура воздуха в Украине поднимется до +10...+14 градусов. А с 23 апреля ожидается потепление.

facebook.com/tala.didenko

Напомним, ночью 23 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.