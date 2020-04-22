Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление

12:02, 22 апреля 2020
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Дожди в Украине ожидаются 25 апреля.

23 апреля в Украине потеплеет / фото УНИАН
23 апреля в Украине потеплеет / фото УНИАН

В четверг, 23 апреля, в Украине ожидается потепление.

Сегодня в Украине без осадков, температура до +15° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Немного забегая вперед, хочу сообщить обнадеживающий прогноз: циклон, который придет к нам в субботу, 25-го апреля, принесет в большинство областей Украины, кроме юга, увереннее дожди", - пишет она.

Сегодня, 22 апреля, температура воздуха в Украине поднимется до +10...+14 градусов. А с 23 апреля ожидается потепление.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Напомним, ночью 23 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

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Теги: #погода#дождь
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