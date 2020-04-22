Синоптики предупредили о заморозках в Украине 23 апреля
Местами похолодает до -5°.
Ночью 23 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.
Заморозки и мокрый снег: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, ночью 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый). В Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый).
Напомним, 22 апреля в Украине без осадков, температура до +14°.
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