Синоптики предупредили о заморозках в Украине 23 апреля

09:53, 22 апреля 2020
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Местами похолодает до -5°.

В Украине ожидаются заморозки / getbg.net
В Украине ожидаются заморозки / getbg.net

Ночью 23 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

Заморозки и мокрый снег: синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый). В Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним, 22 апреля в Украине без осадков, температура до +14°.

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Теги: #погода#заморозки
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