В Киеве в ближайшие дни ожидаются сильные заморозки - Укргидрометцентр
20-22 апреля в столице значительно похолодает.
В Киеве 20-22 апреля ожидаются сильные заморозки воздуха и почвы.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.
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"Ночью 20 апреля в Киеве ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-2° (II уровень опасности - оранжевый). Также 21-22 апреля - заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.
Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. "В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - отметили в КГГА.
Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки выявлен еще 31 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Всего в столице уже 801 подтвержденный случай COVID-19.
В Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавирусной болезни, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.
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