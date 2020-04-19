В Киеве в ближайшие дни ожидаются сильные заморозки - Укргидрометцентр

17:46, 19 апреля 2020
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20-22 апреля в столице значительно похолодает.

В Украину возвращаются заморозки / фото nkul.livejournal.com
В Украину возвращаются заморозки / фото nkul.livejournal.com

В Киеве 20-22 апреля ожидаются сильные заморозки воздуха и почвы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

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"Ночью 20 апреля в Киеве ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-2° (II уровень опасности - оранжевый). Также 21-22 апреля - заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. "В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - отметили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки выявлен еще 31 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Всего в столице уже 801 подтвержденный случай COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавирусной болезни, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

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Теги: #погода в Киеве
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