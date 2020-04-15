Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху
Дождей на Пасху синоптики не обещают.
На Пасху, 19 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается теплая погода.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура днем до +16° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, на востоке будет без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.
На западе Украины без осадков. Температура до +15°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +10°. В центре без осадков, температура до +15°.
Напомним, в среду, 15 апреля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +4°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+10°... +3°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+16°... +4°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+8°... +4°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+9°... +2°
- Тернополь+9°... +3°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+8°... +5°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+7°... +3°
- Черновцы+11°... +6°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Влажность:48 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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