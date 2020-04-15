Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

Дождей на Пасху синоптики не обещают.

На Пасху в Украине будет тепло / фото УНИАН

На Пасху, 19 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается теплая погода.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, на востоке будет без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

На западе Украины без осадков. Температура до +15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +10°. В центре без осадков, температура до +15°.

Напомним, в среду, 15 апреля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.