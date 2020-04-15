Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в Украине

Штормовой ветер ожидается по всей Украине.

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В среду, 15 апреля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 15 апреля в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый). Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в среду, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +16°.