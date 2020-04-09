В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +18
В столице сегодня сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 19:42.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.
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- Винница+20°... +8°
- Днепр+18°... +2°
- Донецк+20°... +1°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+18°... +3°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+19°... +8°
- Кировоград+18°... +4°
- Луганск+18°... +3°
- Луцк+22°... +6°
- Львов+21°... +7°
- Николаев+19°... +2°
- Одесса+18°... +7°
- Полтава+18°... +5°
- Ровно+22°... +6°
- Симферополь+18°... +2°
- Сумы+17°... +5°
- Тернополь+22°... +6°
- Харьков+19°... +3°
- Херсон+19°... +2°
- Хмельницкий+21°... +7°
- Черкассы+17°... +3°
- Чернигов+19°... +6°
- Черновцы+22°... +9°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Влажность:47 %
Давление:742 мм
Ветер: 11.1 м/с
Вероятность осадков:47 %
Восход:06:40
Закат19:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
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