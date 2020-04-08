Завтра в Украине без осадков, температура до +23° (видеопрогноз)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.
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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +19°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до +5°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.
Прогноз погоды в Украине на четвер, 9 апреля
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Погода в Украине
- Винница+21°... +2°
- Днепр+19°... +4°
- Донецк+15°... +2°
- Житомир+20°... 0°
- Запорожье+16°... +3°
- Ивано-Франковск+22°... +1°
- Киев+19°... +5°
- Кировоград+21°... +3°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+19°... +1°
- Львов+21°... +4°
- Николаев+19°... +3°
- Одесса+15°... +6°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+20°... +1°
- Симферополь+14°... -1°
- Сумы+18°... +4°
- Тернополь+22°... +2°
- Харьков+20°... +6°
- Херсон+18°... +1°
- Хмельницкий+22°... +2°
- Черкассы+21°... +3°
- Чернигов+17°... +3°
- Черновцы+22°... +4°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+14 °
Влажность:68 %
Давление:745 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:35 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
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