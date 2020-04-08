Завтра в Украине без осадков, температура до +23° (видеопрогноз)

16:30, 8 апреля 2020
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Теплее всего будет в западных областях.

В Украине завтра будет тепло / Фото УНИАН
В Украине завтра будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, температура до +23°.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +19°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до +5°, днем до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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