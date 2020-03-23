В Украине объявили штормовое предупреждение на 24 марта
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Во вторник, 24 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"24 марта в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине осадков не ожидается, с четверга потеплеет.
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