Погода на неделю: на смену морозам в Украину придет тепло до +17° (карта)
Потепление начнется с четверга.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине осадков не ожидается, с четверга потеплеет.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +5°, в остальных регионах до +1°...+4°.
Во вторник в Украине переменная облачность. Температура днем на юге до +7°.
В среду, 25 марта, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +3°...+8°.
В четверг в Украине будет солнечно и потеплеет. Ночью по стране температура -4°…+5°, днем до +15°.
В пятницу без осадков. Днем на юге и востоке до +17°, в остальных регионах до +15°.
28 и 29 марта в Украине будет солнечно. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до +1°, на остальной территории +2°…+7°. Днем температура по стране +13°...+19°. В воскресенье ночью в центре температура до +2°, днем в Украине от +13° до +16°.
Народный прогноз погоды в Украине
23 марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.
В Украине сегодня практически без осадков, температура до +7° (карта)
24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.
Если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
26 марта. Галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
28 марта отмечается как день лесного ухаживания. В этот день принятно ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.
29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -6°
- Днепр+4°... -5°
- Донецк+4°... -5°
- Житомир+3°... -7°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -11°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+2°... -7°
- Луцк+2°... -6°
- Львов+2°... -7°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+3°... -4°
- Ровно+2°... -7°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+1°... -6°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков+2°... -6°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -7°
- Черкассы+5°... -5°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+2°... -7°