Погода на неделю: на смену морозам в Украину придет тепло до +17° (карта)

Потепление начнется с четверга.

На этой неделе в Украине потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине осадков не ожидается, с четверга потеплеет.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +5°, в остальных регионах до +1°...+4°.

Прогноз на 23 марта / УНИАН

Во вторник в Украине переменная облачность. Температура днем на юге до +7°.

Прогноз на 24 марта / УНИАН

В среду, 25 марта, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +3°...+8°.

Прогноз на 25 марта / УНИАН

В четверг в Украине будет солнечно и потеплеет. Ночью по стране температура -4°…+5°, днем до +15°.

Прогноз на 26 марта / УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на юге и востоке до +17°, в остальных регионах до +15°.

Прогноз на 27 марта / УНИАН

28 и 29 марта в Украине будет солнечно. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до +1°, на остальной территории +2°…+7°. Днем температура по стране +13°...+19°. В воскресенье ночью в центре температура до +2°, днем в Украине от +13° до +16°.

Прогноз на 28 марта / УНИАН

Прогноз на 29 марта / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

23 марта признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

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24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.

Если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

26 марта. Галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

28 марта отмечается как день лесного ухаживания. В этот день принятно ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.

29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

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