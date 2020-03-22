В Хорватии жертвой землетрясения стал 15-летний подросток, ранены десятки людей

15:44, 22 марта 2020
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Подземные толчки привели к повреждениям и разрушениям зданий в Загребе.

Фото REUTERS
Фото REUTERS

В результате мощных землетрясений в Хорватии, что произошли сегодня утром, погиб 15-летний подросток, ранены десятки людей.

Вблизи американского Солт-Лейк-Сити произошло мощное землетрясениеОб этом сообщает Deutsche Welle.

Подземные толчки привели к повреждениям и разрушениям зданий. Во время землетрясения с крыш домов падала черепица, обломки стен летели на припаркованные на улицах автомобили.

Повреждены также собор в центре хорватской столицы.

Как сообщал УНИАН, 22 марта около 6 часов утра по местному времени в Хорватии были зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,3. Эпицентр землетрясений был расположен в 7-10 километрах к северу от Загреба.

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Теги: #землетрясение#Хорватия
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