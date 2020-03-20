Похолодание, снег и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
В Карпатах наметет до 10 см снега.
В течение 21-25 марта в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на выходные: в Украину придут дожди, снег и похолодание (карта)
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Так, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла-3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла. 22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица. В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.
В Карпатах 21-22 марта пройдет значительный снег, 23 марта - небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье до 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (I уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на дорогах в горной местности. 24-25 марта сохранится холодная, без осадков, погода.
Напомним, в пятницу, 20 марта, в Украине без осадков, температура до +17°.
- Винница+14°... +5°
- Днепр+14°... -1°
- Донецк+14°... -4°
- Житомир+12°... +4°
- Запорожье+15°... 0°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... 0°
- Луганск+14°... -4°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+17°... +1°
- Одесса+16°... +5°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+11°... 0°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+13°... -1°
- Херсон+17°... 0°
- Хмельницкий+14°... +3°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+12°... 0°
- Черновцы+15°... +5°