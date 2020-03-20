Похолодание, снег и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

16:14, 20 марта 2020
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В Карпатах наметет до 10 см снега.

В Украину идет непогода / фото УНИАН
В Украину идет непогода / фото УНИАН

В течение 21-25 марта в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на выходные: в Украину придут дожди, снег и похолодание (карта)

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Так, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла-3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла. 22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица. В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 21-22 марта пройдет значительный снег, 23 марта - небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье до 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (I уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на дорогах в горной местности. 24-25 марта сохранится холодная, без осадков, погода.

Напомним, в пятницу, 20 марта, в Украине без осадков, температура до +17°.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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