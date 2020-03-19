В Закарпатской и Ивано-Франковской областях из-за оттепели ожидается снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
19 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
Снег и похолодание: в Украину идет непогода
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 марта в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 марта в Украине без осадков, местами температура поднимется до +18°.
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