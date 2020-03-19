В Закарпатской и Ивано-Франковской областях из-за оттепели ожидается снеголавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua

19 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 марта в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта в Украине без осадков, местами температура поднимется до +18°.