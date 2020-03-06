Сухо и жарко: народный синоптик дал прогноз погоды на весну

10:51, 6 марта 2020
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В мае ударит 30-градусная жара.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в марте и апреле в Украине будет теплой, а в мае придет настоящая жара.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +20° (карта)

Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. 

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - сообщил он. 

По прогнозу Горбаня, в начале лета в Украину придут сильные дожди. 

Ранее сообщалось, что погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля по ночам возможны заморозки.

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Теги: #погода#жара
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