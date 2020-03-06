Сухо и жарко: народный синоптик дал прогноз погоды на весну
В мае ударит 30-градусная жара.
Погода в марте и апреле в Украине будет теплой, а в мае придет настоящая жара.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +20° (карта)
Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - сообщил он.
По прогнозу Горбаня, в начале лета в Украину придут сильные дожди.
Ранее сообщалось, что погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля по ночам возможны заморозки.
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