Сухо и жарко: народный синоптик дал прогноз погоды на весну

В мае ударит 30-градусная жара.

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Погода в марте и апреле в Украине будет теплой, а в мае придет настоящая жара.

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Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. После двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - сообщил он.

По прогнозу Горбаня, в начале лета в Украину придут сильные дожди.

Ранее сообщалось, что погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля по ночам возможны заморозки.