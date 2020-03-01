Погода на 2 марта: в Украине будет тепло, местами дожди и сильный ветер

18:32, 1 марта 2020
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Дожди ожидаются в западных областях и Киеве, на остальной территории – будет сиять солнце.

Завтра в Украине будет тепло, но с дождями и сильным ветром / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло, но с дождями и сильным ветром / фото УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 2 марта, будет теплой, в то же время на части территории страны ожидаются дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Так, в большинстве регионов Украины прогнозируется потепление до +10°. Теплее всего будет в южных областях, там столбики термометров поднимутся до +9°...+11°.

В то же время в западных областях Украины завтра будут осадки в виде дождя.

Практически повсеместно будет ветрено. Порывы ветра ожидаются со скоростью до 15-20 м/с. При этом в Карпатах шквалы ветра могут достигать 25-30 м/с.

В Киеве 2 марта возможен дождь. Температура ночью +2°...+4°; днём – +6°...+8°.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о порывах ветра в Киеве и области в течение 1 и 2 марта.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине
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