Погода на 2 марта: в Украине будет тепло, местами дожди и сильный ветер
Дожди ожидаются в западных областях и Киеве, на остальной территории – будет сиять солнце.
Погода в Украине в понедельник, 2 марта, будет теплой, в то же время на части территории страны ожидаются дожди.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
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Так, в большинстве регионов Украины прогнозируется потепление до +10°. Теплее всего будет в южных областях, там столбики термометров поднимутся до +9°...+11°.
В то же время в западных областях Украины завтра будут осадки в виде дождя.
Практически повсеместно будет ветрено. Порывы ветра ожидаются со скоростью до 15-20 м/с. При этом в Карпатах шквалы ветра могут достигать 25-30 м/с.
В Киеве 2 марта возможен дождь. Температура ночью +2°...+4°; днём – +6°...+8°.
Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о порывах ветра в Киеве и области в течение 1 и 2 марта.
- Винница+7°... +2°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+9°... -4°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+9°... 0°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+7°... +3°
- Кировоград+9°... +2°
- Луганск+9°... -4°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+10°... +3°
- Одесса+9°... +4°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+10°... 0°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+10°... +2°
- Харьков+10°... +1°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+10°... +2°
- Чернигов+8°... +3°
- Черновцы+14°... +3°