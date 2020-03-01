Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Иллюстрация REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на Киеве и области в течение 1 и 2 марта.

Читайте такЖЕ Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на март

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа и до конца дня 1 марта и будет в течение суток 2 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Осложнения погодных условий отвечает I уровню опасности (желтому).

Напомним, американский штат Нью-Йорк в конце февраля накрыл сильный снегопад. Местами выпало более метра снега, а порывы ветра превышали 95 км/ч.