Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве

12:42, 1 марта 2020
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Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о порывах ветра на Киеве и области в течение 1 и 2 марта.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на март

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа и до конца дня 1 марта и будет в течение суток 2 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Осложнения погодных условий отвечает I уровню опасности (желтому).

Напомним, американский штат Нью-Йорк в конце февраля накрыл сильный снегопад. Местами выпало более метра снега, а порывы ветра превышали 95 км/ч.

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Теги: #Киев#прогноз погоды#погода в Киеве
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