Ливни и ураганы: синоптик шокировал прогнозом погоды на это лето

16:52, 27 февраля 2020
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Климатическое лето придет в страну все равно раньше календарного.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода летом этого года в Украине будет довольно переменчивой.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Такой прогноз озвучил народный синоптик Назарий Данилюк. По его словам, хоть в марте Украину и скуют морозы и засыплет снегом, но климатическое лето придет все равно раньше календарного - май будет радовать теплой (а временами даже жаркой) и сухой погодой.

По прогнозу Данилюка, в начале июня "погодное блаженство" могут нарушить обильные дожди и сильные ветра. Поэтому, рекомендует синоптик, на начало лета лучше не планировать отпуск, особенно если вы собрались на украинские курорты, ведь на побережье будет также некомфортно.

Но уже в середине июня осадков станет значительно меньше, температура поднимется до отметки +20…+24, и продержится такая погода до конца месяца. Конец июня-начало июля встретят украинцев ливнями, сильным ветром и резкими перепадами температур. Возможны также штормовые предупреждения по всей стране.

А вот по-настоящему в свои права лето вступит после 5 июля - погода будет сухой и теплой. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся выше 30 градусов тепла. На Закарпатье и других западных регионах также будет жарко. До +32 в середине июля народный синоптик обещает и жителям Киева. Почти весь месяц осадков ожидать не стоит. Но в последние дни, как и в ситуации с июнем, на Украину насунуться сильные ливни и ураганы.

В августе погодные качели будут наблюдаться на протяжении всего августа. Сильные дожди будут сменяться зноем и духотой. А со второй половины месяца, отмечает Данилюк, уже потихоньку начнет холодать. Температура воздуха в большинстве областях Украины понизится до +18…+21. Также в этот период вероятно усиление ветра.

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Теги: #лето#прогноз погоды
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