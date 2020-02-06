Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

В ближайшие дни в Украине будет холодно.

Потепление в Украине ожидается 9 февраля / Фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 9-10 февраля.

Читайте также Похолодание, снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшие двое суток в Украине ожидаются с самыми крепкими морозами", - пишет она.

Ночью похолодает до -7...-13 градусов, днем ожидается 0-5 градусов мороза.

В Киеве рабочая неделя завершится морозом, ближайшей ночью до -8 градусов, днем ожидается до -3 градусов.

С воскресенья-понедельника в Украине снова начнется потепление.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены более 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.