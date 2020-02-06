Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

15:28, 6 февраля 2020
398
0

В ближайшие дни в Украине будет холодно.

Потепление в Украине ожидается 9 февраля / Фото УНИАН
Потепление в Украине ожидается 9 февраля / Фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 9-10 февраля.

Похолодание, снегопады и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшие двое суток в Украине ожидаются с самыми крепкими морозами", - пишет она.

Ночью похолодает до -7...-13 градусов, днем ожидается 0-5 градусов мороза.

В Киеве рабочая неделя завершится морозом, ближайшей ночью до -8 градусов, днем ожидается до -3 градусов.

С воскресенья-понедельника в Украине снова начнется потепление.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены более 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
Зеркальная дата 02.02.2020: астрологи предупредили об опасностях и возможностях дня-палиндрома Зеркальная дата 02.02.2020: астрологи предупредили об опасностях и возможностях дня-палиндрома
Названы самые умные знаки Зодиака Названы самые умные знаки Зодиака
Астрономы из США впервые сделали самое детальное фото поверхности Солнца Астрономы из США впервые сделали самое детальное фото поверхности Солнца
Астрологи рассказали, кому завтра по-настоящему улыбнется удача Астрологи рассказали, кому завтра по-настоящему улыбнется удача
Гороскоп на 1 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 1 февраля: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Глава "Укрпочты" объяснил, почему его зарплата в 200 раз больше дохода почтальона (видео) Глава "Укрпочты" объяснил, почему его зарплата в 200 раз больше дохода почтальона (видео)
Гороскоп на 31 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 31 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
97 %
751 мм
5.3 м/с
81 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять