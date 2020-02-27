Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на март
Средняя месячная температура будет в пределах 1-7° тепла.
Погода в марте 2020 года в Украине будет теплее нормы.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что на 2-3º выше средних многолетних значений.
Осадков в марте ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, в пятницу, 28 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое попередежння.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+4°... -3°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+14°... +6°
- Житомир+6°... -3°
- Запорожье+15°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+13°... -2°
- Луганск+14°... +6°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+15°... +1°
- Одесса+14°... +1°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+17°... +4°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+12°... +1°
- Херсон+14°... +2°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+7°... -3°
- Черновцы+6°... -2°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+2 °
Влажность:38 %
Давление:743 мм
Ветер: 9.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:45
Закат18:00
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
Лента новостей