Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на март

Средняя месячная температура будет в пределах 1-7° тепла.

В марте в Украине будет тепло / УНИАН

Погода в марте 2020 года в Украине будет теплее нормы.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что на 2-3º выше средних многолетних значений.

Осадков в марте ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое попередежння.