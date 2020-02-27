Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на март

16:15, 27 февраля 2020
71
0

Средняя месячная температура будет в пределах 1-7° тепла.

В марте в Украине будет тепло / УНИАН
В марте в Украине будет тепло / УНИАН

Погода в марте 2020 года в Украине будет теплее нормы.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что на 2-3º выше средних многолетних значений.

Осадков в марте ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое попередежння.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#март
Читайте также
День алкоголика 2020: история праздника и прикольные поздравления День алкоголика 2020: история праздника и прикольные поздравления
Звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой Звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой
"Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото) "Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото)
Гороскоп на 24 февраля: кому астрологи обещают сегодня приятные новости, а кому – неудачи Гороскоп на 24 февраля: кому астрологи обещают сегодня приятные новости, а кому – неудачи
Верка Сердючка "вспомнила молодость" и зажгла на финале Нацотбора на Евровидение (видео) Верка Сердючка "вспомнила молодость" и зажгла на финале Нацотбора на Евровидение (видео)
Исполнительница хита "Охрана, отмена" снялась в одном белье (фото) Исполнительница хита "Охрана, отмена" снялась в одном белье (фото)
В Женеве совершено покушение на главу МИД РФ Лаврова, Захарова получила ранения В Женеве совершено покушение на главу МИД РФ Лаврова, Захарова получила ранения
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
38 %
743 мм
9.7 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять