В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется значительная лавинная опасность

10:57, 26 февраля 2020
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В Карпатах сегодня ожидаются осадки.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В среду, 26 февраля, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Сегодня в Украине потеплеет до +15°, местами пройдут дожди (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 26 февраля, в Карпатах и на юго-востоке Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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