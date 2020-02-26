В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется значительная лавинная опасность

В Карпатах сегодня ожидаются осадки.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В среду, 26 февраля, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 26 февраля, в Карпатах и на юго-востоке Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.