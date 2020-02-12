Климатологи рассказали, какой будет погода в Украине в марте

Нынешняя зима может стать в столице самой теплой за всю историю наблюдений.

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Ожидается, что погода в Украине в марте будет теплее нормы.

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Об этом "Украинской правде" рассказала начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", - сообщила она.

В Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в следующих годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также нынешняя зима 2019-2020 гг.

Средняя температура воздуха в марте, который следовал за теплыми зимами прошлых лет, составляла +5,4, +6 и +1,4 градуса. При этом климатическая норма для марта по Украине составляет 0,8 градуса тепла.

В Киеве самые теплые зимы за всю историю наблюдений были: в 1989-1990 гг., март после этого показал тепло в +6,9 (самой теплой с 1881 года, в столице); 2006-2007 гг., март - +6,3 (третий самый теплый в рейтинге); 1988-1989 гг., март - +5,2 (шестой в рейтинге самых теплых). Климатическая норма для марта в Киеве +0,7.

Донич также добавила, что нынешняя зима может стать в столице самой теплой за всю историю наблюдений. А метеорологическая зима в Киеве так и не наступила.

Напомним, в среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.