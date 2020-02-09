Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

14:01, 9 февраля 2020
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Также 11 февраля снеголавинная опасность такого же уровня будет сохраняться в горах Львовской области.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / фото УНИАН
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / фото УНИАН

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о значительной снеголавинной опасности 10 февраля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о том, что в Украину идет резкое похолодание и усилятся морозы. Снижение температуры ночью ожидается до 7-13 ° мороза.

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Теги: #Карпаты#прогноз погоды#погода в Украине
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