Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Также 11 февраля снеголавинная опасность такого же уровня будет сохраняться в горах Львовской области.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о значительной снеголавинной опасности 10 февраля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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«Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
Ранее в Укргидрометцентре предупредили о том, что в Украину идет резкое похолодание и усилятся морозы. Снижение температуры ночью ожидается до 7-13 ° мороза.
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