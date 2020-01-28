Метели, гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

15:35, 28 января 2020
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В Карпатах выпадет до 30 см снега.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 29-31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +9° (карта)

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, 29-31 января в Карпатах ожидается умеренный, ночью 29 января и днем 31 января значительный снег, метели (на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях пройдет мокрый снег, ожидается образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Кроме того, 29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/сек.

Синоптики сообщают, что осложнения погодных условий, которые отвечают I (желтому) уровню опасности, будут вызывать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц; в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, в среду, 29 января, из-за влияния атмосферных фронтов в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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