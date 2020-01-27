Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

08:00, 27 января 2020
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 января, в Украине местами пройдут дожди, температура до +11°.

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На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +11°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +6°.

В северных областях без осадков. Температура до +6°. В центре переменная облачность, температура до +7°.

Прогноз на 27 января / УНИАН
Прогноз на 27 января / УНИАН

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Теги: #погода
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