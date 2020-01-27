Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 января, в Украине местами пройдут дожди, температура до +11°.
В Украине ожидается аномально теплый февраль - синоптик
На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +11°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +6°.
В северных областях без осадков. Температура до +6°. В центре переменная облачность, температура до +7°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+5°... -3°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... -3°
- Киев+6°... +1°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+5°... -1°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+5°... -3°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:0 °
Влажность:63 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:20
Закат17:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей