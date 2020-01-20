Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом

14:43, 20 января 2020
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В Украине уже 22-23 января выпадет снег.

Кроме того, в Украине ожидается сильный ветер / УНИАН
Кроме того, в Украине ожидается сильный ветер / УНИАН

В Украине уже 22-23 января выпадет снег. Произойдет это вследствие влияния мощного северного циклона.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Во вторник, 21 января, осадков в Украине не предвидится.

"Вы скажете, что утром в понедельник все же летал снег, несмотря на такую ​​же ситуацию. Правильно. Это начинает постепенно перестраиваться атмосфера, влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается. Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим минусам, оказался предтечей ближайших осадков, которые ожидаются в Украине 22-23 января", – уточнила Диденко.

Кроме того, в Украине ожидается сильный ветер.

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Теги: #снег#новости Украины
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