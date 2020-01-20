Погода на неделю: в Украину придет потепление и сухая погода (карта)

Настоящая снежная зима в Украину пока не придет.

На этой неделе погода порадует солнцем / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается относительно теплая и сухая погода.

В понедельник в Украине преимущественно без осадков. На западе до +2°, в остальных регионах до -3°...+1°.

Прогноз на 20 января / УНИАН

Во вторник в Украине сухо. Температура днем на западе до +7°.

Прогноз на 21 января / УНИАН

В среду, 21 января, без осадков. Самая теплая погода будет на западе и юге - до +9°. В остальных регионах до -2°...+3°.

Прогноз на 22 января / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -8°…-4°, днем до +3°.

Прогноз на 23 января / УНИАН

В пятницу на западе и в центре страны будет солнечная погода. Днем на западе до +8°, в остальных регионах до +5°.

Прогноз на 24 января / УНИАН

25 и 26 января в Украине без осадков. В субботу днем холоднее всего будет на севере - до -3°, на остальной территории +4°…+8°. В воскресенье ночью на севере температура до -5°, днем в Украине от +3° до +8°.

Прогноз на 25 января / УНИАН

Прогноз на 26 января / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце — настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

21 - Емельяна-исповедника. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.

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22 января принято угощать кума с кумой. Приходя в гости, кум и кума приносят кусок мыла и полотенце. Эти подарки надо использовать при купании ребенка. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

23 — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку — скоро ударят морозы.

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