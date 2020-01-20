Погода на неделю: в Украину придет потепление и сухая погода (карта)

12:00, 20 января 2020
127
0

Настоящая снежная зима в Украину пока не придет.

На этой неделе погода порадует солнцем / Фото УНИАН
На этой неделе погода порадует солнцем / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается относительно теплая и сухая погода.

В понедельник в Украине преимущественно без осадков. На западе до +2°, в остальных регионах до -3°...+1°.

Прогноз на 20 января / УНИАН
Прогноз на 20 января / УНИАН

Во вторник в Украине сухо. Температура днем на западе до +7°.

Прогноз на 21 января / УНИАН
Прогноз на 21 января / УНИАН

В среду, 21 января, без осадков. Самая теплая погода будет на западе и юге - до +9°. В остальных регионах до -2°...+3°.

Прогноз на 22 января / УНИАН
Прогноз на 22 января / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -8°…-4°, днем до +3°.

Прогноз на 23 января / УНИАН
Прогноз на 23 января / УНИАН

В пятницу на западе и в центре страны будет солнечная погода. Днем на западе до +8°, в остальных регионах до +5°.

Прогноз на 24 января / УНИАН
Прогноз на 24 января / УНИАН

25 и 26 января в Украине без осадков. В субботу днем холоднее всего будет на севере - до -3°, на остальной территории +4°…+8°.  В воскресенье ночью на севере температура до -5°, днем в Украине от +3° до +8°.

Прогноз на 25 января / УНИАН
Прогноз на 25 января / УНИАН
Прогноз на 26 января / УНИАН
Прогноз на 26 января / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце — настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

21 - Емельяна-исповедника. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на территории Украины

22 января принято угощать кума с кумой. Приходя в гости, кум и кума приносят кусок мыла и полотенце. Эти подарки надо использовать при купании ребенка. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

23 — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку — скоро ударят морозы.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине
Читайте также
Лобода в купальнике и мини-шортах показала идеальную фигуру на пляже (фото) Лобода в купальнике и мини-шортах показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Стала известна судьба полковника ВСУ, который заявил о возможности реинтеграции с боевиками и россиянами Стала известна судьба полковника ВСУ, который заявил о возможности реинтеграции с боевиками и россиянами
Хотел в туалет: под Одессой учительница ударила школьника в пах (видео) Хотел в туалет: под Одессой учительница ударила школьника в пах (видео)
MARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото) MARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото)
Волочкова продемонстрировала вульгарный шпагат на байке (фото) Волочкова продемонстрировала вульгарный шпагат на байке (фото)
Стало известно, за сколько 19-летняя харьковчанка продала девственность на аукционе (фото) Стало известно, за сколько 19-летняя харьковчанка продала девственность на аукционе (фото)
"Помолодела!": Каменских в белом платье потрясла сеть цветущим видом (фото) "Помолодела!": Каменских в белом платье потрясла сеть цветущим видом (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
-5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
44 %
759 мм
6.0 м/с
5 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять