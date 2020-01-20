Погода на неделю: в Украину придет потепление и сухая погода (карта)
Настоящая снежная зима в Украину пока не придет.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается относительно теплая и сухая погода.
В понедельник в Украине преимущественно без осадков. На западе до +2°, в остальных регионах до -3°...+1°.
Во вторник в Украине сухо. Температура днем на западе до +7°.
В среду, 21 января, без осадков. Самая теплая погода будет на западе и юге - до +9°. В остальных регионах до -2°...+3°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -8°…-4°, днем до +3°.
В пятницу на западе и в центре страны будет солнечная погода. Днем на западе до +8°, в остальных регионах до +5°.
25 и 26 января в Украине без осадков. В субботу днем холоднее всего будет на севере - до -3°, на остальной территории +4°…+8°. В воскресенье ночью на севере температура до -5°, днем в Украине от +3° до +8°.
Народный прогноз погоды в Украине
20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце — настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.
21 - Емельяна-исповедника. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.
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22 января принято угощать кума с кумой. Приходя в гости, кум и кума приносят кусок мыла и полотенце. Эти подарки надо использовать при купании ребенка. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.
23 — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.
В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.
В народном календаре 25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.
В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку — скоро ударят морозы.
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- Винница0°... -2°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье-1°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград-1°... -3°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев-1°... -2°
- Одесса0°... -3°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+1°... -1°