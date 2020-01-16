Спасительный дождь: в Австралии после масштабных лесных пожаров начались ливни

21:30, 16 января 2020
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Ливни с грозами принесли долгожданный перерыв в борьбе с огнем.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В ряде штатов Австралии, которые с ноября 2019 года страдают от масштабных пожаров, начались мощные ливни.

Об этом сообщает издание Newsweek.

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Речь идет прежде всего о штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, которые больше всего пострадали из-за пожара.

Ливни с грозами принесли долгожданный перерыв в борьбе с огнем. Однако осадков недостаточно, чтобы полностью ликвидировать более чем 140 очагов возгорания в Австралии.

Спасатели отмечают, что дождь не погасил огонь, впрочем он поможет сдержать распространение пламени.

Напомним, начальник пожарной охраны Мик Кларк считает, что для восстановления Австралии после многочисленных пожаров понадобится не менее 100 лет.

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Теги: #Австралия#лесной пожар
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