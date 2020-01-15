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Для восстановления от последствий пожаров Австралии может потребоваться целое столетие - СМИ

12:30, 15 января 2020
Экология
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Последствия лесных пожаров в Австралии / REUTERS

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на комментарий начальника пожарной охраны Мика Кларка.

"Но Австралии понадобится 100 лет, чтобы вернутся туда, где мы были до пожаров", - отметил Мик Кларк.

Известно, что погибло не менее 28 человек и более 2 тыс. домов были разрушены. Погибло много животных. Например, в три раза сократилась популяция коал, количество которых и до пожаров считалось критически маленьким.

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В NASA говорят о том, что дым от пожаров будет заметен по всей планете и сделает вокруг нее как минимум один полет.

Также увеличилось количество пирокумулонимбусов – гроз, вызванных огнем. Из-за них дым поднялся в атмосферу приблизительно на 17 км. Там он распространяется гораздо быстрее.

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Сейчас на востоке все еще наблюдается более 100 пожаров. Но, согласно прогнозам, более холодная погода и дожди в последние дни должны поспособствовать тушению.

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