Для восстановления от последствий пожаров Австралии может потребоваться целое столетие - СМИ

Из-за пожаров в Австралии втрое сократилась популяция коал.

Для восстановления Австралии после многочисленных пожаров понадобится не менее 100 лет.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на комментарий начальника пожарной охраны Мика Кларка.

"Но Австралии понадобится 100 лет, чтобы вернутся туда, где мы были до пожаров", - отметил Мик Кларк.

Известно, что погибло не менее 28 человек и более 2 тыс. домов были разрушены. Погибло много животных. Например, в три раза сократилась популяция коал, количество которых и до пожаров считалось критически маленьким.

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В NASA говорят о том, что дым от пожаров будет заметен по всей планете и сделает вокруг нее как минимум один полет.

Также увеличилось количество пирокумулонимбусов – гроз, вызванных огнем. Из-за них дым поднялся в атмосферу приблизительно на 17 км. Там он распространяется гораздо быстрее.

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Сейчас на востоке все еще наблюдается более 100 пожаров. Но, согласно прогнозам, более холодная погода и дожди в последние дни должны поспособствовать тушению.