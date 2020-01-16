В Украине сегодня без осадков, температура до +7° (карта)
Теплее всего будет на западе и юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 января, в Украине будет тепло и без осадков.
Стало известно, когда в Украине выпадет снег
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +7°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +7°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -1°, днем до +4°. Вцентре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.
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Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир+4°... -4°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+3°... -3°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск+3°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+5°... -2°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+4°... -4°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -5°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы-1°... -4°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+8 °
Влажность:46 %
Давление:751 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:26
Закат17:12
Видимость:14 км
Фаза луны:
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