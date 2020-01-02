Лесные пожары в Австралии уничтожили сотни домов, 18 человек погибли
Последствия пожаров придется ликвидировать в течение нескольких лет.
На этой неделе в Австралии жертвами лесных пожаров стали восемь человек. в общей сложности с начала стихийного бедствия погибли по меньшей мере 18 людей.
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В штате Новый Южный Уэльс пожары уничтожили свыше 380 домов, сотни людей лишились крова, сообщает Euronews.
Власти штата начали обязательную эвакуацию туристов и местных жителей на южном побережье. Растительность уничтожена на площади, превышающей пять миллионов гектаров. Правительство предупредило, что последствия придется ликвидировать в течение нескольких лет.
В пламени погибли миллионы животных, по ряду сообщений, свыше трети популяции коал уничтожена огнем. Среда обитания этих зверьков почти полностью сгорела, коалы, измученные жарой и жаждой, выходят на дороги и просят у людей воды, чтобы напиться.
Синоптики прогнозируют усиление жары в ближайшие выходные.
Напомним, в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обострилась ситуация с лесными пожарами.
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