Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 43 человек

15:02, 3 января 2020
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В столице и в прилегающих к ней районах с новогодней ночи идут проливные дожди.

Наводнение в Индонезии / REUTERS
Наводнение в Индонезии / REUTERS

В результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах погибли 43 человека.

Число жертв тайфуна "Фанфон" на Филиппинах увеличилось до 28 человек

Более 390 тыс. человек были перемещены, передает Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Причинами гибели людей стали утопление, гипотермия, поражение электрическим током и оползни.

В столице и в прилегающих к ней районах с новогодней ночи идут проливные дожди. Наблюдаются сбои в работе городского общественного транспорта.

Ранее сообщалось о 21 погибшем

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Теги: #погода#Индонезия#наводнение
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