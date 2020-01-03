Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 43 человек

В столице и в прилегающих к ней районах с новогодней ночи идут проливные дожди.

Наводнение в Индонезии / REUTERS

В результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах погибли 43 человека.

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Более 390 тыс. человек были перемещены, передает Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Причинами гибели людей стали утопление, гипотермия, поражение электрическим током и оползни.

В столице и в прилегающих к ней районах с новогодней ночи идут проливные дожди. Наблюдаются сбои в работе городского общественного транспорта.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.