Погода на сегодня: Рождество в Украине будет без снега, местами гололедица

Температура по стране днем ожидается около 0°.

Сегодня в Украине будет прохладно / фото УНИАН

В Украине сегодня, 7 января, ожидается прохладная облачная погода, но без существенных осадков. Синоптики обещают мокрый снег лишь в восточных областях и в Крыму.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Днем в Украине, по прогнозу синоптиков, ожидается около 0°. Теплее всего будет в западных регионах, там температура поднимется до + 4°. В центре, на севере и востоке страны прогнозируется от -1° до + 1°.

Синоптики предупреждают, что на дорогах страны местами ожидается гололедица.

Ветер преимущественно западный, в южной и восточной частях северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с.

В Киеве и области на Рождество без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут около 0°.

Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозам синоптиков, украинцев ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.