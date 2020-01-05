Снег с порывами ветра: спасатели объявили штормовое предупреждение

В Киеве в воскресенье днем и ночью температура воздуха упадет до 0, +2. Как и в других регионах, в столице синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.

Стала известна погода в Украине на сегодня, 5 января / British Wildlife Photography Awards

Во всех регионах Украины сегодня, 5 января, ожидается мокрый снег с дождем. В западных областях спасатели объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра 15-20 м/сек.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра и ГСЧС.

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Температура воздуха днем и ночью будет достигать нулевой отметки, местами – до +2. На юге Украины пройдет дождь.

В Киеве в воскресенье днем и ночью температура воздуха упадет до 0, +2. Как и в других регионах, в столице синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.

Как сообщал УНИАН, на Рождество, 7 января, в Украине ожидаются небольшие морозы и снег.