В 2019 году в Киеве было установлено 36 температурных рекордов

09:57, 3 января 2020
3
0

Прошлый год в столице стал самым теплым с 1881 года.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Среднегодовая температура 2019 года в Киеве составила +10,6°, что на 2,9° превышает климатическую норму.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +8° (карта)

Таким образом, прошлый год в столице был самым теплым с 1881 года, передает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла +23,6°, и который стал самым теплым за период наблюдений.

Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала +15°. Но 18 декабря она поднялась до +15,2°. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.

Холоднее всего было 9 января - до -14,4°, жаркое - 13 августа, когда температура в тени достигла +35,0°.

Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Осадков выпало 521 мм, что соответствует 80% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно: свыше полторы месячные нормы в мае, а осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года. Недобор осадков наблюдался каждый месяц, начиная с июня.

Напомним, до конца зимы погода в Украине будет нестабильной, ожидаются "температурные качели".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#рекорд
Читайте также
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
"Х-Фактор": кто победил в юбилейном сезоне (фото) "Х-Фактор": кто победил в юбилейном сезоне (фото)
Астролог составил любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака Астролог составил любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 января 2020: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 1 января 2020: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Тина Канделаки рассорила сеть своим фото с оголенным животом Тина Канделаки рассорила сеть своим фото с оголенным животом
Волочкова в бикини показала предновогоднее купание (фото, видео) Волочкова в бикини показала предновогоднее купание (фото, видео)
Занималась сексом с другим: китаец шокировал гостей свадьбы позорным видео своей невесты Занималась сексом с другим: китаец шокировал гостей свадьбы позорным видео своей невесты
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
97 %
749 мм
3.7 м/с
59 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять