В 2019 году в Киеве было установлено 36 температурных рекордов

Прошлый год в столице стал самым теплым с 1881 года.

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Среднегодовая температура 2019 года в Киеве составила +10,6°, что на 2,9° превышает климатическую норму.

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Таким образом, прошлый год в столице был самым теплым с 1881 года, передает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла +23,6°, и который стал самым теплым за период наблюдений.

Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала +15°. Но 18 декабря она поднялась до +15,2°. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.

Холоднее всего было 9 января - до -14,4°, жаркое - 13 августа, когда температура в тени достигла +35,0°.

Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла.

Осадков выпало 521 мм, что соответствует 80% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно: свыше полторы месячные нормы в мае, а осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года. Недобор осадков наблюдался каждый месяц, начиная с июня.

Напомним, до конца зимы погода в Украине будет нестабильной, ожидаются "температурные качели".