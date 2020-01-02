Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца зимы
Ожидается, что январь и февраль будут теплее нормы.
До конца зимы погода в Украине будет нестабильной, ожидаются "температурные качели".
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В январе и феврале температурный режим окажется выше нормы, рассказал "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
"Из-за глобальных климатических изменений средняя температура в зимние месяцы с каждым годом становится все выше, и эта зима не станет исключением. Изменения климата в Украине приводят к сдвигу сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или наоборот - внезапные похолодания в теплый", - сообщил он.
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова рассказала, что первая декада января будет очень холодной, ночная температура в северных регионах и в горах дойдет до 20 градусов мороза.
Во второй половине января следует ожидать потепления. Февраль будет более мягким, но с кратковременными резкими похолоданиями.
"В начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", - прогнозирует Мартазинова.
В то же время, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что морозный период в январе будет длиться более трех недель.
"Почти весь январь будет морозным, похолодание начнется вскоре после наступления нового года. Оно будет сопровождаться ночными рождественскими холодами ниже -10 градусов, и еще тремя "пиками" холода: 10 и 15 января ночью до -15 градусов и крещенскими морозами (19-22) до -20 градусов. С 23 стремительно потеплеет до -1-3 градусов, а 29-31 числа ожидается оттепель", - рассказал он.
По прогнозу Горбаня, морозы будут сопровождаться и снегопадами: снег ожидается 2-3 января, 8-10 января, 14 января. Затем неделя морозных и ясных дней, а после Крещения (19 января) осадки возобновятся.
Народный синоптик прогнозирует, что после оттепели со снегопадом 1-4 февраля, с 5 февраля резко похолодает на 10 дней. Ночные морозы достигнут сперва -15 градусов, а 12-13 февраля -20 градусов.
При этом циклон с юго-запада принесет обильные (до 10 см) снегопады, но зато резко потеплеет до 2-4 градусов мороза. С 16 по 19 февраля Украину завалит снегом, выпадет в среднем до 20 см. И снова похолодает до ночных -18 градусов и ниже. Морозы ослабеют лишь к концу месяца.
Горбань также дал прогноз погоды на март. По его расчетам, первая половина месяца будет пасмурной, с ночными морозами и небольшими снегопадами, вторая половина марта - потеплее, но дождливой и слякотной.
Напомним, в январе 2020 года погода в Украине будет теплее нормы. Ожидается, что в первый месяц нового года будет больше дождя, чем снега.
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