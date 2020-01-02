Синоптик рассказала, какой погода будет в Украине на Рождество
На Рождество в Украине будет почти без осадков.
На Рождество, 7 января, в Украине ожидаются небольшие морозы, в большинстве регионов будет без осадков.
Гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, в пятницу, 3 января, в Украине будет без осадков, а 4-5 января пройдут мокрый снег и дождь.
6 января, в Сочельник, осадки прекратятся, а 7 января лишь на востоке пройдет снег. Температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов.
Напомним, в четверг, 2 января, в Украине без осадков, температура до +5°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+1°... -3°
- Симферополь+1°... -3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+4°... -2°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-5 °
Влажность:74 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей