Синоптик рассказала, какой погода будет в Украине на Рождество

На Рождество в Украине будет почти без осадков.

На Рождество в Украине будет почти без осадков / Фото УНИАН

На Рождество, 7 января, в Украине ожидаются небольшие морозы, в большинстве регионов будет без осадков.

Читайте также Гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, в пятницу, 3 января, в Украине будет без осадков, а 4-5 января пройдут мокрый снег и дождь.

6 января, в Сочельник, осадки прекратятся, а 7 января лишь на востоке пройдет снег. Температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов.

Напомним, в четверг, 2 января, в Украине без осадков, температура до +5°.