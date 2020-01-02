Погода на сегодня: в Украине немного похолодает (карта)

08:00, 2 января 2020
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В Украине сегодня без осадков.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 января, в Украине без осадков, температура до +5°.

Гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +4°.

Прогноз на 2 января / УНИАН
Прогноз на 2 января / УНИАН

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Теги: #погода
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