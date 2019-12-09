В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°

08:30, 9 декабря 2019
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Вечером в столице до +2°

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 декабря в Киеве без осадков, температура до +6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:42, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 декабря, в Украине практически без осадков, температура до +11°.

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Теги: #Киев#погода
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