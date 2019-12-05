Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 5 декабря, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 6 км на юго-восток от района Сан-Клементе в провинции Писко. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 5 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,9.