В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 5 декабря, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 46 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 6 км на юго-восток от района Сан-Клементе в провинции Писко. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 5 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,9.
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