В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3

15:30, 5 декабря 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 5 декабря, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 46 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 6 км на юго-восток от района Сан-Клементе в провинции Писко. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 5 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Теги: #землетрясение#Перу
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